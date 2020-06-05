Госкорпорация показала дизельные пятна на реке Амбарная.

"Роскосмос" опубликовал спутниковые снимки разлива дизельного топлива в Норильске. Фотографии размещены на официальном сайте государственной корпорации. На трех опубликованных кадрах заметно, что нефтяные пятна накрыли реку Амбарная, боновые заграждения.

Напомним, что 29 мая один из резервуаров хранения топлива на ТЭЦ-3 Норильска оказался поврежден. Из-за этого на территории Красноярского края правительство объявило о режиме ЧС федерального уровня. Владимир Путин поручил правоохранителям оценить работу чиновников. На данный момент глава цеха ТЭЦ-3 Вячеслав Старостин арестован. В ближайшее время ему предъявят обвинение.

Петербургские специалисты помогут ликвидировать последствия ЧС в Норильске. В МЧС нашли способ ликвидировать ЧП в Норильске.

Фото: Twitter/ roscosmos

Видео: YouTube / Следственный комитет Российской Федерации