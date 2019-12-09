Петербургские специалисты помогут ликвидировать последствия ЧС в Норильске

"Газпром нефть" начала переброску техники и оборудования с месторождений компании на полуостровах Ямал и Гыдан.

Аварийно-спасательный отряд "Газпром нефти" отправился в Норильск, чтобы помочь ликвидировать последствия ЧС. Об этом сообщил ТАСС.

Компания уже перебрасывает спецтехнику и оборудование с месторождений компании на полуостровах Ямал и Гыдан. В их число вошли экскаваторы, насосное оборудование, палаточный городок. В общей сложности более 85 тонн груза. Мобильный отряд из 70 профессиональных спасателей из Ханты-Мансийска, Мегиона, Ноябрьска и Петербурга также оснащен техникой.

Днем ранее, 3 июня, министр энергетики России сообщил, что планирует попросить помощи нефтяников в ликвидации разлива дизельного топлива на Надеждинском заводе в Норильске.

Ранее мы писали, что СК возбудил уголовное дело о халатности после ЧП в Норильске.

Фото: "Типичный Норильск" / Вконтакте