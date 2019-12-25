СК возбудил уголовное дело о халатности после ЧП в Норильске

Часть нефтепродуктов попала в местный ручей и речку Амбарная.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о халатности после ЧП в Норильске, где нефтепродукты разлились на ТЭЦ-3 и попали в воду.

В пресс-службе ведомства отметили, что дело возбуждено в связи с несвоевременным информированием о чрезвычайной ситуации.

Следователи считают, что дно цистерны прорвало из-за просевшего грунта. Из-за этого 20 тысяч тонн дизельного топлива вылилась. Часть нефтепродуктов попала в местный ручей и речку Амбарная.

Ранее мы рассказывали, что президент России Владимир Путин согласился объявить чрезвычайную ситуацию федерального уровня. Причиной стал разлив нефтепродуктов в Норильске. С предложением ввести федеральный ЧС выступил глава МЧС Евгений Зиничев.