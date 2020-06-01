В Норильске ввели режим ЧС после разлива дизельного топлива

Объём утечки превысил 21 тысяч тонн дизтоплива.

Режим чрезвычайной ситуации введён в Норильске Красноярского края после крупного разлива дизельного топлива и пожара на ТЭЦ-3. В АО "Норильско-Таймырская энергетическая компания" произошла разгерметизация одного резервуара.

Дизельное топливо вытекло на проезжую часть, также загорелся автомобиль. Как сообщило РИА Новости со ссылкой на зампредседателя правительства края Анатолия Цыкалова, был введен режим ЧС межмуниципального уровня.

Объём утечки превысил 21 тысяч тонн дизтоплива. Цыкалов заявил, что ущерба можно было бы избежать, если бы руководство вовремя сообщило о произошедшем.

В Петербурге злоумышленники украли топливо на 2 млн рублей при помощи вредоносного ПО.

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