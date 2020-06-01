В Петербурге злоумышленники украли топливо на 2 млн рублей при помощи вредоносного ПО

Задержанные признали свою вину.

Правоохранители задержали мужчин, которые более 400 раз бесплатно заправились на автозаправочных комплексах. Для этого они использовали вредоносное программное обеспечение, рассказала пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Злоумышленников задержали 7 мая 2020-го года. Ими оказались мужчины 31 и 40 лет. Выяснилось, что один из них приобрел и установил на портативный компьютер вредоносное программное обеспечение, которое предназначено для хищения топлива на АЗС, которые оборудованы автоматическими заправочными комплексами. После заправки нарушитель возвращал обратно на банковскую карту все потраченные средства.

Для осуществления противоправного действия мужчина привлек в качестве водителя своего знакомого. Они арендовали "Газель" с баком емкостью 1000 литров, куда заливали, а затем продавали топливо в местах стоянки большегрузного автотранспорта.

Сумма ущерба составила более 2,1 млн рублей. Злоумышленники бесплатно заправились более 417 раз на 15 АЗС. По данному факту возбудили уголовное дело по статье "Кража".

Мужчины раскаялись, в связи с этим им избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Токсово мужчина расстрелял из ружья машину своего обидчика.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО