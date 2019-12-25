В Токсово мужчина расстрелял из ружья машину своего обидчика

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".

В субботу, 30 мая, в полицию Всеволожского района Ленобласти обратился 81-летний житель Токсово и заявил, что неизвестный хулиган ездит на автомобиле и стреляет из ружья на улице. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Прибывшие на место происшествия стражи порядка выяснили, что общественный порядок нарушил 21-летний молодой человек. Оказалось, что между ним и другим 30-летним мужчиной возник конфликт, в ходе которого парень дважды выстрелил из ружья в "ВАЗ" своего обидчика.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". У молодого человека изъяли ружье и отпустили под обязательство о явке.

Ранее мы писали, что стрелявшим с балкона в Шушарах оказался слушатель военного вуза.

Фото: Piter.TV