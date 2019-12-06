Стрелявшим с балкона в Шушарах оказался слушатель военного вуза

В качестве мере пресечения за преступником будет наблюдать командование воинской части.

Как стало известно в субботу, 30 мая, стрелком с балкона в Шушарах оказался 28-летний слушатель Института дополнительного профессионального образования ВУНЦ ВМФ (ВМА). Об этом сообщила "Фонтанка".

Ранее мы сообщали, что ночная стрельба стала поводом для возбуждения уголовного дела. Мужчине вменяют статью 213 УК РФ (хулиганство). В качестве меры пресечения его отправили под наблюдение командования воинской части.

Предполагается, что в ночь с 27 на 28 мая подозреваемый выстрелил из газового пистолета на балконе своей квартиры в Шушарах. Беспокойные соседи сообщили в полицию. В 03:54 ночи полиция задержала двух безработных, один из них оказался уроженцем Камчатского края. Пистолет с просроченной на пару месяцев лицензией конфисковали.

Ранее мы писали, что в Петербурге поймали бизнесмена, незаконно сбывшего тонны субпродуктов без маркировки.

Фото: Piter.TV