В Шушарах задержали безработных, решивших пострелять с балкона

Из квартиры изъяли газовый пистолет и три гильзы.

В ночь на 28 мая в полицию Пушкинского района Петербурга обратились жители дома №22 на Вишерской улице в Шушарах и пожаловались на стрельбу. По словам заявителей, кто-то стрелял с балкона дома на седьмом этаже. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Прибывшие на место происшествия стражи порядка выяснили, что стреляли с балкона квартиры, принадлежащей безработному мужчине 1991 года рождения.

В 03:54 ночи полиция задержала двух безработных, один из них оказался уроженцем Камчатского края. Из квартиры изъяли газовый пистолет и три гильзы.

На одного задержанного составили протокол об административном правонарушении. Другому грозит уголовное дело.

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Фото: Piter.TV