В Кингисеппе пьяный мужчина устроил стрельбу из ружья

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

2 мая в полицию Кингисеппского района поступил звонок. Мужчина сказал, что у дома №2 в д. Липковицы идёт стрельба. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Сотрудники полиции прибыли на место происшествия и задержали мужчину 1970 года рождения. Установлено, что в состоянии алкогольного опьянения он стрелял по бутылкам из своего ружья.

Оружие изъято. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили, что на Богатырском мужчина устроил стрельбу по обидчику с балкона своей квартиры.

Фото: Pixabay