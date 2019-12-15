На Богатырском мужчина устроил стрельбу по обидчику с балкона своей квартиры

У хулигана изъяли травматический пистолет.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 1 мая в полицию поступил звонок. Мужчина заявил, что у д. 49 корп. 2 по Богатырскому проспекту началась стрельба.

Сотрудники полиции прибыли на место происшествия и установили, что мужчина стрелял с балкона своей квартиры в знакомого во время конфликта.

По предварительной информации, никто не пострадал.

У хулигана изъяли травматический пистолет. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили, что выстрелившего в лицо девушки на Садовой заключили под стражу.

Фото: Pixabay