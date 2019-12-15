На Богатырском мужчина устроил стрельбу по обидчику с балкона своей квартиры

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 1 мая в полицию поступил звонок. Мужчина заявил, что у д. 49 корп. 2 по Богатырскому проспекту началась стрельба.
Сотрудники полиции прибыли на место происшествия и установили, что мужчина стрелял с балкона своей квартиры в знакомого во время конфликта.
По предварительной информации, никто не пострадал.
У хулигана изъяли травматический пистолет. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее мы сообщили, что выстрелившего в лицо девушки на Садовой заключили под стражу.
Фото: Pixabay
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