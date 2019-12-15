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На Богатырском мужчина устроил стрельбу по обидчику с балкона своей квартиры
Сегодня, 9:42
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ruzannar

На Богатырском мужчина устроил стрельбу по обидчику с балкона своей квартиры

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У хулигана изъяли травматический пистолет.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 1 мая в полицию поступил звонок. Мужчина заявил, что у д. 49 корп. 2 по Богатырскому проспекту началась стрельба.

Сотрудники полиции прибыли на место происшествия и установили, что мужчина стрелял с балкона своей квартиры в знакомого во время конфликта. 

По предварительной информации, никто не пострадал.

У хулигана изъяли травматический пистолет. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили, что выстрелившего в лицо девушки на Садовой заключили под стражу.

Фото: Pixabay

Теги: богатырский проспект, криминал в петербурге, стрельба спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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