В Петербурге поймали бизнесмена, незаконно сбывшего тонны субпродуктов без маркировки

Гендиректор при соучастии ветеринара нелегально вписал ложную информацию о грузе в систему сертификации.

Петербургские полицейские завели уголовное дело в отношении гендиректора одной из городских коммерческих организаций и задержали его подельницу из ветеринарной клиники. О подробностях дела сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области.

Как выяснилось, в минувшем марте бизнесмен приобрел порядка 12 тонн субпродуктов говядины без документов, подтверждающих их происхождение. Злоумышленник нелегально внес в систему электронной сертификации грузов заведомо ложные сведения о происхождении товара, после чего сбыл крупную покупку за 1,5 миллиона рублей. В качестве соучастника полиция выявила 48-летнюю врача из ветеринарной консультации, женщину задержали.

В данный момент полицейские продолжают искать иных участников противоправной деятельности.

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