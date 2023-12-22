По факту поджога жилого дома в СНТ "Гаричи" возбуждено уголовное дело

Сумма ущерба составила 10 млн рублей.

По факту поджога жилого дома в садоводстве Кировского района Ленобласти возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе МВД.

Напомним, 11 февраля поступило сообщение от жителя СНТ "Гаричи" о том, что к нему на участок пришел знакомый весь в крови, и рассказал о том, что его пытался убить сосед. Той же ночью в полицию поступило сообщение о возгорании одного из домов на Прелестной улице в этом же садоводстве.

Полицейскими был задержан 48-летний генеральный директор одного из коммерческих предприятий. Подозреваемый во время внезапно возникшей ссоры избил соседа, у которого был в гостях, разбил стекла в его автомобиле и поджег его дом. В результате пожара дом выгорел полностью. Сумма ущерба составила 10 миллионов рублей. Было возбуждено уголовное дело части 1 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).

Из отдела пожарного надзора 9 апреля поступил материал проверки по факту пожара. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога).

Фото: Piter.TV (создано с помощью Kandinsky 3.0)