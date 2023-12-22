В Югре бизнесмена убили из огнестрельного оружия на глазах у его семьи

Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ.

Российские следователи возбудили уголовное дело по факту убийства из огнестрельного оружия. Трагедия произошла на глазах у жены и ребенка бизнесмена из города Сургут Ханты-Мансийского автономного округа. В настоящее время правоохранительные органы разыскивают исполнителя и заказчика преступления по статье 105 УК РФ. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Неустановленный гражданин возле подъезда дома 55 по проспекту Мира совершил несколько прицельных выстрелов из огнестрельного оружия в мужчину 1979 года рождения. Пострадавший скончался на месте преступления. пресс-служба СК РФ по ХМАО

Следователи получили данные из телефонов обвиняемых в теракте в "Крокусе".

Фото и видео: Telegram / 112