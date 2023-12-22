Следователи получили данные из телефонов обвиняемых в теракте в "Крокусе"

Светлана Петренко раскрыла подробности расследования теракта в Подмосковье.

Центральный аппарат Следственного комитета России получил информацию из мобильных телефонов обвиняемых в теракте, организованном на территории красногорского концертного клуба "Крокус Сити Холл" в Московской области. Соответствующее заявление сделала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. Пресс-секретарь надзорного ведомства уточнила, что данные с гаджетов получены специалистами несмотря на то, что боевики пытались уничтожить устройства.

Результаты экспертного исследования мобильных телефонов, которые террористы пытались уничтожить, позволили получить значимые для следствия данные об обстоятельствах подготовки к преступлению. пресс-служба СК РФ

Дополнительно следователи проверяют на причастность к организации и финансированию теракта в в Подмосковье представителей украинских спецслужб и исламистских террористических организаций. Проводится комплекс мер и оперативных мероприятий.

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Фото и видео: Следственный комитет, Telegram / Следком✔