В Ангарске пресекли деятельность незаконного игорного заведения

В связи с расследованием было задержано девять человек.

На территории Иркутской области российские правоохранительные органы пресекли проведение в бильярдном клубе незаконной игорной деятельности. Оперативники из региона уточнили, что к ним поступили сведения о том, что в одном из местных заведений проводятся подпольные азартные игры. на место происшествия отправилась группа, которой удалось задержать девятерых подозреваемых из Ангарска и Усолья-Сибирского. Среди этих людей находились также организатор, управляющий, менеджер, кассир и дилеры.

При проведении обыска изъяты 3 игровых стола, фишки, карты, порядка 500 тысяч рублей, 3 ноутбука, сотовые телефоны, а также документация. пресс-служба МВД РФ по Прангарью

Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 3 статьи 171.2 УК РФ. В настоящее время управляющему клуба избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Менеджер, кассир и дилеры допрошены полицией в качестве свидетелей.

В МВД сообщили подробности об аварии со скорой на Краснопутиловской улице.

Фото и видео: МВД Медиа