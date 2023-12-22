В МВД сообщили подробности об аварии со скорой на Краснопутиловской улице

В ДТП никто не пострадал.

Проводится проверка по факту ДТП с автомобилем скорой помощи на Краснопутиловской улице, сообщили в региональной пресс-службе МВД.

Сообщение об аварии в экстренные службы поступило 2 апреля в 11:48. На перекрестке Краснопутиловской улицы и улицы Маршала Говорова столкнулись автомобиль скорой помощи и легковушка. Предварительно установлено, что автомобиль скорой помощи под управлением 43-летнего водителя двигался на вызов по Краснопутиловской улице с включенными свето-звуковыми сигналами. Произошло столкновение с автомобилем Ford EcoSport под управлением 43-летней автоледи, пересекавшей перекресток по Маршала Говорова.

Автомобиль скорой перевернулся на бок. В ДТП никто не пострадал, однако прокуратура заинтересовалась данным ДТП.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области