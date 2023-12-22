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Прокуратура заинтересовалась ДТП с автомобилем скорой помощи на Маршала Говорова
Сегодня, 12:52
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Прокуратура заинтересовалась ДТП с автомобилем скорой помощи на Маршала Говорова

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На место аварии приехали сотрудники МЧС и медики .

Машина скорой помощи перевернулась на пересечении Краснопутиловской улицы и улицы Маршала Говорова. На место приехали сотрудники МЧС и медики, сообщили в социальных сетях очевидцы.

Прокуратура Кировского района Петербурга уже взяла на контроль ход проведения проверки по факту ДТП с автомобилем скорой помощи.

По предварительным данным, произошло столкновение легкового автомобиля с автомобилем скорой медицинской помощи.

прокуратура Кировского района

Также на улице Маршала Говорова утром горел трамвай.

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Фото: прокуратура Петербурга

Теги: авария со скорой, краснопутиловская улица, улица маршала говорова
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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