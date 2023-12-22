Прокуратура заинтересовалась ДТП с автомобилем скорой помощи на Маршала Говорова

Машина скорой помощи перевернулась на пересечении Краснопутиловской улицы и улицы Маршала Говорова. На место приехали сотрудники МЧС и медики, сообщили в социальных сетях очевидцы.
Прокуратура Кировского района Петербурга уже взяла на контроль ход проведения проверки по факту ДТП с автомобилем скорой помощи.
По предварительным данным, произошло столкновение легкового автомобиля с автомобилем скорой медицинской помощи.
прокуратура Кировского района
Также на улице Маршала Говорова утром горел трамвай.
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Фото: прокуратура Петербурга
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