Прокуратура заинтересовалась ДТП с автомобилем скорой помощи на Маршала Говорова

На место аварии приехали сотрудники МЧС и медики .

Машина скорой помощи перевернулась на пересечении Краснопутиловской улицы и улицы Маршала Говорова. На место приехали сотрудники МЧС и медики, сообщили в социальных сетях очевидцы.

Прокуратура Кировского района Петербурга уже взяла на контроль ход проведения проверки по факту ДТП с автомобилем скорой помощи.

По предварительным данным, произошло столкновение легкового автомобиля с автомобилем скорой медицинской помощи. прокуратура Кировского района

Также на улице Маршала Говорова утром горел трамвай.

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Фото: прокуратура Петербурга