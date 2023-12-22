На улице Маршала Говорова утром горел трамвай

Сегодня, 2 апреля, в Кировском районе загорелся трамвай. Пламя вспыхнуло на улице Маршала Говорова у дома № 14. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Петербургу.
Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 10:33. Отметим, что в трамвае не было пассажиров. Там обгорел ящик с электрооборудованием.
С огнем боролись 10 спасателей и две спецмашины. В результате случившегося никто не пострадал. В 11:01 пожар был ликвидирован.
Подробности случившегося уточняются. Отметим, что это уже второй пожар в трамвае на последние два дня.
Ранее мы писали, что в Шушарах погибла пятимесячная девочка.
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