На улице Маршала Говорова утром горел трамвай

В нем вспыхнул ящик с электрооборудованием.

Сегодня, 2 апреля, в Кировском районе загорелся трамвай. Пламя вспыхнуло на улице Маршала Говорова у дома № 14. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 10:33. Отметим, что в трамвае не было пассажиров. Там обгорел ящик с электрооборудованием.

С огнем боролись 10 спасателей и две спецмашины. В результате случившегося никто не пострадал. В 11:01 пожар был ликвидирован.

Подробности случившегося уточняются. Отметим, что это уже второй пожар в трамвае на последние два дня.

Ранее мы писали, что в Шушарах погибла пятимесячная девочка.

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