В Рязанской области возбудили дело по факту ДТП с шестью погибшими

На месте аварии работает следственно-оперативная группа полиции.

В Рязанской области возбудили уголовное дело по факту ДТП с шестью погибшими. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Инцидент произошел утром 9 апреля на 275-м километре автодороги М-5 "Урал". Водитель легкового автомобиля Mazda столкнулся с грузовиком "КамАЗ". В результате ДТП водитель и пять пассажиров легковушки погибли на месте. Личности погибших устанавливаются. Водителю грузовика оказана медицинская помощь.

На месте аварии работает следственно-оперативная группа полиции. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы сообщали, что в Ростовской области на трассе М-4 "Дон" опрокинулся бензовоз.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА