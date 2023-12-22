В результате ДТП произошла утечка топлива.

В Ростовской области на трассе М-4 "Дон" опрокинулся бензовоз. Об этом сообщили в прес-службе ГУМЧС России по региону.

Инцидент произошел вечером 3 апреля в Чертковском районе. На 794-м километре трассы в результате ДТП произошла утечка топлива. Сотрудники МЧС совместно со спасателями и дорожными службами ликвидируют последствия разлива. Всего задействованы 27 человек и 12 единиц техники.

Ранее мы сообщали, что в Ростовской области в производственном здании произошел пожар.

Видео: МЧС Ростовской области