  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 8:27
112
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В Ростовской области на трассе М-4 "Дон" опрокинулся бензовоз

0 0

В результате ДТП произошла утечка топлива.

В Ростовской области на трассе М-4 "Дон" опрокинулся бензовоз. Об этом сообщили в прес-службе ГУМЧС России по региону.

Инцидент произошел вечером 3 апреля в Чертковском районе. На 794-м километре трассы в результате ДТП произошла утечка топлива. Сотрудники МЧС совместно со спасателями и дорожными службами ликвидируют последствия разлива. Всего задействованы 27 человек и 12 единиц техники.

Ранее мы сообщали, что в Ростовской области в производственном здании произошел пожар.

Видео: МЧС Ростовской области

Теги: бензовоз, дтп, м-4 дон, ростовская область, трасса
Категории: Лента новостей, Новости России, Происшествия, ДТП,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии