Мэр Норильска заявил, что региональные власти скрывают реальные масштабы эпидемии

В городе также растёт количество внебольничных пневмоний.

Мэр Норильска Ринат Ахметчин заявил, что региональные власти скрывают реальные масштабы эпидемии. Об этом пишет "Тайга.инфо".

Известно, что Ахметчин направил письмо с мнением о сокрытии реальных цифр заболевших губернатору Александру Уссу и председателю заксобрания региона Дмитрию Свиридову. В мэрии Норильска и региональном парламенте подлинность документа подтвердили.

Мэр Ахметчина пишет, что по официальной статистике от Минздрава Красноярского края в Норильске зафиксировано 293 случая заражения COVID-19. В реальности же их уже 832, считает градоначальник. Более 20 человек, по его цифрам, умерли.

Сложилась устойчивая тенденция роста количества заболевших выше количества выздоровевших. Ринат Ахметчин, мэр Норильска

Его также беспокоит рост числа внебольничных пневмоний в городе. Из-за загруженности медики просто физически не успевают делать тесты на коронавирус всем больным с соответствующими симптомами.

Ранее Норвегия помогла России в ликвидации разлива топлива в Норильске.

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