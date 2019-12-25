Popular Mechanics: F-22 и F-35 защитят "триллионы долларов" от России

Popular Mechanics считает, что американские истребители F-22 и F-35 защитят "триллионы долларов" от России. Журналисты написали о том, что большая часть ледяного покрова Арктики на данный момент не является регионами без военных или стратегических преимуществ. Это признают не только в США, но в России и Китае.
Новые судоходные пути и природные ресурсы стоимостью триллионы долларов с каждым днем становятся все более жизнеспособными в Арктике
авторы Popular Mechanics
В публикации указано, что в Арктике национальные интересы США защищают истребители пятого поколения F-22 Raptor и F-35 Lightning II. Самолеты дислоцированы на Аляске. В издании напомнили, что контроль за регионом будет усиливаться, так как полуостров имеет решающее значение для управления обстановкой в Арктике.
Журналисты напомнили, что Пекин хочет создать в Арктике полярный аналог своего "Шелкового пути".
В США российский "Маркер" назвали плохой идеей.
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