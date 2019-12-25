Popular Mechanics: F-22 и F-35 защитят "триллионы долларов" от России

Popular Mechanics рассказал о расширении влияния военных в Арктике.

Popular Mechanics считает, что американские истребители F-22 и F-35 защитят "триллионы долларов" от России. Журналисты написали о том, что большая часть ледяного покрова Арктики на данный момент не является регионами без военных или стратегических преимуществ. Это признают не только в США, но в России и Китае.

Новые судоходные пути и природные ресурсы стоимостью триллионы долларов с каждым днем ​​становятся все более жизнеспособными в Арктике авторы Popular Mechanics

В публикации указано, что в Арктике национальные интересы США защищают истребители пятого поколения F-22 Raptor и F-35 Lightning II. Самолеты дислоцированы на Аляске. В издании напомнили, что контроль за регионом будет усиливаться, так как полуостров имеет решающее значение для управления обстановкой в Арктике.

Журналисты напомнили, что Пекин хочет создать в Арктике полярный аналог своего "Шелкового пути".

В США российский "Маркер" назвали плохой идеей.