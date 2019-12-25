В Popular Mechanics оценили характеристики Checkmate.

В США признали вред российского Су-75 американскому F-35. Об этом рассказали журналисты из издания Popular Mechanics. По информации от специалистов, российский легкий тактический самолет Checkmate ("Шах и мат") или Су-75, как он будет известен на внутреннем российском рынке, "на самом деле не летает". Эксперты полагают, что сейчас это единственная проблема воздушного борта.

Аналитики полагают, что заявленная стоимость самолета и срок его изготовления "слишком хороши", чтобы быть реальными. Они заметили, что презентованное на международном авиакосмическом салоне МАКС-2021 изделие скорее всего является полномасштабным макетом истребителя пятого поколения, а не опытным образцом.

В Popular Mechanics добавили, что если заявленные Россией планы будут осуществлены, то это навредит продажам американского истребителя F-35 на внешнем рынке.

Новый российский истребитель повторил кадры из фильма с Томом Крузом.

Фото: YouTube/Ростех