Новый российский истребитель повторил кадры из фильма с Томом Крузом

Загадочный истребитель прозвали "Шах и мат" из-за многочисленных рекламных видео на шахматную тематику.

Новый российский истребитель ОАК повторил кадры из фильма Top Gun: Maverick с Томом Крузом в главной роли. Презентационный ролик показали на открытии авиасалона МАКС-2021.

Загадочный российский истребитель прозвали Checkmate ("Шах и мат") из-за многочисленных рекламных видео на шахматную тематику. На кадрах самолет совершает полет на предельно низкой высоте над пустыней. Это очень похоже на трюк, который совершает Том Круз в Top Gun: Maverick.

Этот боевик является продолжением фильма Top Gun ("Лучший стрелок"), который вышел на экраны в 1986 году. Главного героя, пилота истребителя F-14 Пита "Мэверика" Митчелла сыграл Том Круз. Этот актер известен тем, что никогда не прибегает к услугам дублера и выполняет самые опасные трюки сам.

Ранее режиссер фильма "Миссия невыполнима-7" показал опасный трюк Тома Круза.

Фото: кадры из трейлера Top Gun: Maverick и презентационного ролика "Принципиально новый военный самолет ОАК на МАКС-2021"

Видео: YouTube / Ростех