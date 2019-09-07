Режиссер фильма "Миссия невыполнима-7" показал опасный трюк Тома Круза

На видео актер разгоняется на мотоцикле, проезжает по длинной рампе и прыгает вниз прямо со скалы.

Режиссер шпионского боевика "Миссия невыполнима-7" Кристофер Маккуорри показал опасный трюк Тома Круза. В коротком клипе актер разгоняется на мотоцикле, проезжает по длинной рампе и прыгает вниз прямо со скалы.

Затем зрителям показывают прыжок Тома Круза с другого ракурса. На этом видео можно увидеть, что после прыжка у актера раскрывается парашют, и он приземляется на безопасное место. Все это время за исполнителем главной роли следует вертолет с камерой.

Многих пользователей интернета удивило то, на что решился бесстрашный Том Круз.

"Том безумен", – считает Dutch_Wick.

"Выглядит потрясающе, но мне кажется [...] Его трюки становятся все более безумными с каждым новым фильмом", - отметил BPFunnyBunny.

"Ему должны вручить специальную награду на церемонии "Оскар". Бывают случаи, как у Круза, которые выходят за рамки актерского мастерства", – написал pabalsan.

Стоит отметить, что Том Круз давно практикует экстремальные методы съемок. Ради роли он прыгал с парашютом 106 раз, забирался на самое высокое здание в мире и задерживал дыхание под водой на 6 минут. На съемках шестой части фильма "Миссия невыполнима" актер сломал колено, прыгая с одного здания на другое.

Ранее мы писали, что Universal ведет переговоры об отправке Тома Круза в космос.

Видео: Twitter / zach