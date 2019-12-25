В "Ростехе" и ОАК рассказали о новинке.

Российскому президенту Владимиру Путину представили истребитель пятого поколения Checkmate ("Шах и мат"). Об этом рассказали представители телеканала "360". По данным источника, мероприятие прошло в рамках 15-го авиакосмического салона МАКС. Он проводится на территории подмосковного Жуковского.

Мы убеждены, что новый продукт … вызовет неподдельный интерес не только в нашей стране, но и в других регионах мира, в том числе у наших конкурентов за рубежом. пресс-служба госкорпорация "Ростех"

Глава ОАК Юрий Слюсарь объяснил главе государства, что новый отечественный легкий тактические самолет-истребитель не имеет аналогов за границей. Презентация стала первой в сезоне в 2021 году. Инженеры предусмотрели во время разработки воздушного судна поддержку работы летчиков с помощь средств искусственного интеллекта. Самолет имеет высокие летно-технические показатели. Он малозаметен.

ЛТС представляет многофункциональную платформу нового поколения. Ее изготовитель может адаптировать под конкретного заказчика. Преимуществом проекта является низкая стоимость эксплуатации объекта и широкие боевые возможности.

Ростех опубликовал первое фото перспективного однодвигательного истребителя.

Фото: пресс-служба президента РФ

