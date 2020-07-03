В 2021 году КНР проведет летные испытания нового самолета пятого поколения.

Китай обогнал Россию и настиг США по истребителям пятого поколения. Об этом сообщили журналисты из издания Popular Mechanics. Они рассказали, что в случае принятия на вооружение самолета J-35 Пекин станет вторым после Вашингтона, который располагает сразу и легкими, и тяжелыми истребителями пятого поколения.

В СМИ отметили, что на 2021 год Китай запланировал летные испытания нового боевого самолета пятого поколения. В Popular Mechanics считают, что речь может идти об обновленной версии борта FC-31 (также известного как J-31 или J-35).

Журналисты добавили, что новые испытания истребителя говорят о том, что Китай разобрался с задачей по импортозамещению двигателей. На третьем китайском авианосце будет J-35, оснащенный электромагнитной катапультой.

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