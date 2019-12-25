Popular Mechanics рассказал о "чешущих голову" инженерах из России

Обозреватели рассказали о преимуществе ARRW.

В США рассказали о "чешущих голову" инженерах из России. Авторы Popular Mechanics заявили, что американская "супер-пупер-ракета" удивит российских специалистов. В материале предполагается, что военные подразумевают под таким оружием AGM-183A Air Launched Rapid Response Weapon (ARRW).

Аналитики напоминают, что ARRW имеет вероятное круговое отклонение в 14 дюймов (менее 35 см). Характеристики у ракеты AGM-158 Joint Air-to-Surface Standoff Missile (JASSM) приравниваются лишь к 10 футам (около трех метров). В Popular Mechanics заметили, что 14 дюймов - значительный показатель повышения точности.

Российские и китайские инженеры чешут голову, думая о том, насколько это возможно и как вообще противостоять столь сложной системе журналисты Popular Mechanics

Напомним, что в феврале 2020 года пресс-служба Lockheed Martin показала первое изображение супербыстрой системы AGM-183A ARRW.

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