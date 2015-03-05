Патрик Райдер не обладает информацией, которую опубликовали журналисты из The Reuters.

В американском министерстве по обороне отказались комментировать появившуюся в СМИ информацию о том, что власти США близки к передаче Вооруженным силам Украины собственных ракет большой дальности JASSM. Но я на данный момент не располагаю какой-либо конкретикой или деталями касательно конкретно этого крушения

Я видел эти сообщения СМИ. У меня нет информации по этому поводу и нет никаких объявлений по теме. Патрик Райдер, пресс-секретарь Пентагона

Напомним, что 3 сентября новостное агентство The Reuters уведомило читателей о том, что Вашингтон близок к соглашению о передаче Киеву крылатых ракет большой дальности JASSM. Однако с этим украинским властям якобы придется подождать, так как Белому дому потребуется несколько месяцев для принятия решения по техническим вопросам.Предположительно, о включении этих ракет класса "воздух - земля" в пакет вооруженийдля ВСУ будет объявлено осенью 2024 года. Такими данными с прессой поделились три источника.

Пентагон отказался раскрыть содержание советов ВСУ для атаки на Курскую область.

Фото и видео: YouTube / Defense Now