Бомбардировщики B1 отработали ядерный удар по Мурманску

Истребители США впервые пролетели над Швецией.

Бомбардировщики B1 Lancer отработали ядерный удар по Мурманску. В заявлении командования ВВС США в Европе рассказали, что истребители, способные захватить с собой ядерное оружие, впервые пролетели над территорий Швеции. Российские эксперты напомнили, что границы государства расположены всего в 250 километрах от территории РФ. Ближе всего к Швеции находится город Мурманск. В Гаджиево располагается база подводных лодок Северного флота.

Напомним, что для ракет 250 км - не станет существенной преградой для того, чтобы ликвидировать цель противника. В сторону РФ из Швеции могут быть запущены высокоточные крылатые ракеты AGM-158 JASSM-ER. таких на борту истребителя насчитывает 24 единицы. Кроме них самолеты B1 Lancer оснащены ядерными бомбами В61 и В62.

В США отметили, что экипажи B1 Lancer провели совместное учение со шведскими истребителями "Грипен". Также самолеты сопровождались F-35 из Норвегии. Над территорией Великобритании американские пилоты прикрывались "Тайфунами". Летчикам пришлось дозаправиться в воздухе, чтобы совершить перелет с базы Эллсворт в штате Южная Дакота. В дозаправке экипаж задействовал британский британский КС-135 и голландский KDC-10.

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Видео: Youtube/ Military Archive