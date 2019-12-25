Пилоты B-1 Lancer провели учебную бомбардировку в воздушном пространстве.

Американские стратегические бомбардировщики провели учения в Эстонии. Об этом сообщили представители Главного штаба сил обороны Эстонии. По данным пресс-службы ведомства, два самолета ВВС США B-1 Lancer занимались тестовым бомбометанием в воздушном пространстве. Испытания проводились в рамках программы НАТО "Весенний шторм".

Напомним, что учения пилотов североатлантического альянса на территории Эстонии проводятся с 25 апреля по 8 мая. Их решено проводить в уменьшенной объеме из-за нестабильной эпидемиологической ситуации в мире. Глава Минобороны Эстонии Юри Луйка заявил, что организация подобных учений показывает серьезное отношение США к защите стран Балтии.

Соединенные Штаты являются одним из самых главных наших союзников. Я считаю особенно важным, чтобы стратегические бомбардировщики выполняли свои задачи прокомментировал эксперт

В военном ведомстве Эстонии добавили, что американские бомбардировщики вылетели в стране с авиабазы Эллсворт, расположенной в штате Южная Дакота. Самолеты почти 24 часа находились в воздухе, поэтому нуждались в дозаправке во время полета.

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