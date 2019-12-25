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В Эстонии назвали "Бессмертный полк" символом репрессий
Сегодня, 10:06
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lesjasap

В Эстонии назвали "Бессмертный полк" символом репрессий

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Хенн Пыллуаас призвал реагировать на "вранье", которое заявляет Россия.

В Эстонии назвали "Бессмертный полк" символом репрессий. Об этом рассказали журналисты Delfi со ссылкой на заявления спикера местного парламента Хенна Пыллуааса.

Депутат заявил, что для граждан Эстонии во время празднования 9 мая вспоминаются 50 лет притеснений и оккупации. По мнению Пыллуааса, акция "Бессмертный полк" и памятник солдатам Красной армии олицетворяют для народа захватчиков, разорителей и считаются символом убийств. При этом парламентарий уверен, что запрет на распространение и ношение георгиевских лент не даст пользы. Подобные ограничения он сравнил с борьбой против ветряных мельниц.

Несмотря на попытки Кремля подделать и изменить историю, правда всегда выходит наружу

прокомментировал политик

Хенн Пыллуаас призвал эстонцев и мировое сообщество активно противостоять "вранью".

Польша обвинила Советский Союз в развязывании Второй мировой войны.

 

Теги: бессмертный полк, респрессии, эстония
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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