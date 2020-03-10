Путин назвал "чушью" виновность Сталина в развязывании Второй мировой

Президент добавил, что что отнять Победу у России "невозможно".

Президент России Владимир Путин назвал "чушью" слова о вине Сталина в развязывании Второй мировой. Так глава государства прокомментировал слова о равной вине Сталина и Гитлера в начале войны в интервью ТАСС.

- Несут всякую фигню в Европарламенте по поводу одинаковой ответственности Гитлера и Сталина, - сказал Путин.

Президент считает, что такие заявления делают недалекие люди, "которые читать-писать не умеют". Он добавил, что Сталин хоть и тиран, "но не запятнал себя прямыми контактами с Гитлером", а также, что отнять Победу у России "невозможно".

При этом, по словам Путина, лидеры Великобритании и Франции вели переговоры с Гитлером.

Ранее Путин прокомментировал визиты лидеров стран на парад Победы.

Видео: YouTube / NBC News