Ракета AGM-183A возвращения компании-разработчику.

СМИ: испытание ВВС США гиперзвуковой ракеты прошло неудачно. Об этом рассказали местные журналисты из издания The War Zone. Авторы материала сослались на сведения, предоставленные представителями Военно-воздушных сил Вашингтона. Известно, что речь идет о тестировании вооружения, известного как AGM-183A по программе ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon).

Согласно имеющейся у журналистов информации, проводились испытания ускорителя ракеты. Мероприятия состоялись 16 декабря. Тестовую ракету военные должны были запустить со стратегического бомбардировщика B-52. Место проведения тестов неизвестно. Разработчики предполагали, что оружие разгонится до скорости, превышающей скорость звука в более чем пять раз.

Последовательность стартовых операций была прервана до отделения из-за неизвестной проблемы. Ракету вернут к производителю, анализ телеметрии и бортовых данных начнется незамедлительно. сообщение ВВС США

В ВВС США намерены возобновить испытания оружия как можно быстрее. Испытания стали третьими по счету. которые прошли неудачно для данной ракеты. Причины произошедшего уточняются.

Фото: https://www.thedrive.com/

