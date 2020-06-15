Lockheed Martin добавит в самолеты U-2 систему ABMS.

Американский самолет-шпион U-2 станет "сетевым маршрутизатором". Об этом сообщили журналисты из Popular Mechanics. Они рассказали, что Военно-воздушные силы США готовы заняться переоборудованием U-2 в "летающий сетевой маршрутизатор".

U-2 будет играть ключевую роль в ABMS. Медленный, долговечный, высоко летающий самолет, U-2 может часами летать над районом авторы Popular Mechanics

В издании отметили, что впервые U-2 поднялся в воздух в августе 1955 года. Военные планируют оборудовать борт самолета системой Advanced Battle Management System (ABMS). Это нововведение позволит экипажу обмениваться оперативной информацией между ВВС, Военно-морскими силами и Сухопутными войсками страны. В частности, ABMS будет соединять истребители F-22 Raptor и F-35 Lightning II.

Стоит добавить, что переоборудованием U-2 займется местная компания Lockheed Martin.

Видео: YouTube / Gung Ho Vids