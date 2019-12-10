Америка разрабатывает топливо, основанное на этаноле.

Крылатые ракеты США научат летать на кукурузе. Об этом сообщили журналисты из Popular Mechanics со ссылкой на Лос-Аламосскую национальную лабораторию. Специалисты рассказали, что разрабатывается топливо, основанное на кукурузе.

Инновация связана с тем, что ВМС США необходимо быть независимыми от внешних факторов. В настоящее время весь цикл выращивания и переработки кукурузы происходит на территории Америки. Ученые считают, что это позволит обеспечить ракеты Tomahawk новым видом топлива. Сейчас вооружение использует турбореактивный двигатель Williams International F415. Для его работы военным необходим авиационный керосин JP-10, который получают из нефти.

Американский заменитель JP-10 базируется на отходах от переработки кукурузы в этанол. Такое производство предполагает более экологичное изготовление топлива. Специалистам не придется контактировать с сильными кислотами.

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Видео: YouTube / CNN