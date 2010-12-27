Американский эсминец вошел в Черное море

Иностранные дипломаты раскрыли причины появления судна в акватории Черного моря.

Стали известны причины захода американского эсминца "Портер" в воды Черного моря. Об этом сообщили в ТАСС со ссылкой на Национальный центр управления обороны России. По данным агентства, Накануне 12 октября российским военным пришлось выйти на сопровождение корабля. Контроль за действиями судна США осуществляли фрегат "Адмирал Эссен", а также корабли "Вышний Волочек" и "Орехово-Зуево".

Известно, что эсминец проплыл по южной части акватории Черного моря к базе в Испании. Корабль возвращался после плановой операции в Турции и Болгарии. Об этом рассказала командующая шестым американским флотом Лиза Франкетти.

На борту судна находились система ПРО "Иджис" и крылатые ракеты "Томагавк". В прошлый раз эсминец видели около границ России 8 августа. Тогда на его сопровождение был отправлен корабль "Сметливый".

Ранее Piter.tv писал о том, что США ввели ракетный эсминец в Черное море, чтобы защитить Украину от России.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

