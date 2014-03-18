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В Роспотребнадзоре петербуржцам перечислили полезные свойства кукурузы
Сегодня, 9:44
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В Роспотребнадзоре петербуржцам перечислили полезные свойства кукурузы

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В частности, кукурузные зерна богаты витаминами РР, Е, К, витаминами группы В и аскорбиновой кислотой.

В пресс-службе Роспотребнадзора по Петербургу назвали полезные свойства кукурузы. По содержанию витаминов, микроэлементов и полезных кислот летний деликатес превосходит все бобовые. 

В частности, кукурузные зерна богаты витаминами РР, Е, К, витаминами группы В и аскорбиновой кислотой. В початках растения находятся следующие минеральные вещества: соли калия, фосфора, железа и магния. Кроме того, в кукурузном белке присутствуют триптофан и лизин. 

В целом кукуруза помогает нормализовать работу ЖКТ, бета-каротин и лютеин улучшают зрение. Растение обладает противоотечным действием, облегчает боль в суставах и укрепляет иммунную систему.

Ранее в Роспотребнадзоре назвали свойства различных чаев. 

Фото: pixabay 

Теги: кукуруза, роспотребнадзор
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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