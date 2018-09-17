В Роспотребнадзоре по Петербургу назвали свойства различных чаев

В Международный день чая в Роспотребнадзоре по Петербургу и Ленобласти рассказали, какими свойствами обладают различные чаи.
Многочисленные виды чая помогают взбодриться или расслабиться, поддержать тонус и утолить чувство голода, действуют как снотворное и укрепляют иммунитет.
Накануне сдачи выпускных и вступительных экзаменов, рекомендуем учащимся, абитуриентам и студентам наиболее подходящие чаи, особенно полезные в этот волнительный период в жизни.
Пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу и Ленобласти
Чай из мелиссы снижает тревожность, улучшает настроение и память, ромашковый чай расслабляет, снимает внутреннее напряжение. Чай из мяты освежает, помогает при бессоннице, а чай из женьшеня повышает работоспособность и когнитивные способности. Чай из липового цвета улучшает качество сна, укрепляет иммунную систему, лавандовый чай дарит бодрость и борется депрессией.
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