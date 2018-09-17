В Роспотребнадзоре по Петербургу назвали свойства различных чаев

Многочисленные виды чая помогают взбодриться или расслабиться, поддержать тонус и утолить чувство голода.

В Международный день чая в Роспотребнадзоре по Петербургу и Ленобласти рассказали, какими свойствами обладают различные чаи.

Многочисленные виды чая помогают взбодриться или расслабиться, поддержать тонус и утолить чувство голода, действуют как снотворное и укрепляют иммунитет.

Накануне сдачи выпускных и вступительных экзаменов, рекомендуем учащимся, абитуриентам и студентам наиболее подходящие чаи, особенно полезные в этот волнительный период в жизни. Пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу и Ленобласти

Чай из мелиссы снижает тревожность, улучшает настроение и память, ромашковый чай расслабляет, снимает внутреннее напряжение. Чай из мяты освежает, помогает при бессоннице, а чай из женьшеня повышает работоспособность и когнитивные способности. Чай из липового цвета улучшает качество сна, укрепляет иммунную систему, лавандовый чай дарит бодрость и борется депрессией.

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