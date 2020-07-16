В США российский "Маркер" назвали плохой идеей, потому что "это наверняка так". Об этом сообщили авторы американского издания Popular Mechanics. Они раскритиковали разработку голосового управления российским роботом на поле боевых действий. В настоящее время данная система создается на базе Фонда перспективных исследований (ФПИ).
Смешайте звуки шумов двигателей, стрельбы и взрывов, и "Маркеру" вообще будет трудно понять любые команды
авторы Popular Mechanics
Журналисты заметили, что любой пользователь смартфона сможет подтвердить, что система распознавания голоса "в лучшем случае зачастую ненадежна". В материале считают, что внедрение подобной технологии в роботизированный комплекс может привести к непредвиденным последствиям. В результате это может сказаться на жертвы среди гражданского населения.
В Токио разместили модернизированные ракеты-перехватчики PAC-3 MSE.
Видео: YouTube / Фонд перспективных исследований
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