Ученые готовят разведчиков и ударных мини-беспилотников.

Контрольные испытания боевого робота "Маркер" пройдут в 2021 году. Об этом журналистам ТАСС рассказал глава Национального центра развития технологий и базовых элементов робототехники Олег Мартьянов.

Эксперт отметил, что в состав боевых роботов входят ударные мини-беспилотники, которые могут самостоятельно поражать цели противника и уворачиваться от снарядов. Сейчас аппараты обучают выполнять задачи на значительном удалении от оператора. Сейчас дальность управления роботом составляет не более 2-5 км.

"Маркер" учится, как человек, воспринимать полученную команду и начинать действовать Олег Мартьянов, руководитель Национального центра развития технологий и базовых элементов робототехники

В арсенал также появятся роботы-разведчики. Они необходимы для картографической деятельности. Их обучают самостоятельно уточнять маршруты движения роботов, составлять 3D-картины местности.

Напомним, что в качестве полезной нагрузки "Маркер" может нести стрелковое оружие, гранатомет, кассеты для запуска дронов.

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Видео: YouTube / Фонд перспективных исследований