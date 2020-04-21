Работа над боевым роботом "Маркер" закончится в 2021 году

Военная платформа будет разработана к следующему году.

Работа над российским боевым роботом "Маркер" закончится в 2021 году. Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказали в Фонде перспективных исследований. Заместитель генерального директора научно-технического совета организации пояснил, что в перспективе боевая платформа будет иметь в составе собственного вооружения дроны-камикадзе. Виталий Давыдов добавил, что беспилотники будут производить как разведку местности, так и ликвидировать цели противника.

Напомним, что "Маркер" впервые представлен общественности в октябре 2019 года. Платформу презентовали на Магнитогорском испытательном полигоне. Работа над роботом ведется с марта 2018 года. Проект создается специалистами компании "Андроидная техника" и Фондом перспективных исследований.

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Видео: YouTube / Фонд перспективных исследований