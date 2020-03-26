Ученые разработали новый маркер, который облегчит диагностику шизофрении

Ученые нашли в головном мозге участок, который отвечает за развитие болезни.

Ученые разработали новый биомаркер, который облегчит диагностику шизофрении. Им станет аномальная функция полосатого тела в головном мозга. Именно оно отвечает за развитие болезни. Ученые считают, что один человек из каждых четырех тысяч болен шизофренией. При этом болезнь не выбирает "жертву" по половому признаку. Несмотря на достаточную распространенность в мире, исследователи до сих пор хорошо не изучили болезнь. Чаще всего специалисты определяют диагноз "шизофрения" по поведенческой оценке пациента. Такое обоснование ставит под сомнение объективность диагноза. Однако сейчас ученые продвинулись в исследованиях проблемы, выявив определенные биомаркеры, говорящие о наличии шизофрении у человека. Соответствующую работу провели профессоры Лю Бин и Цзян Тяньцзи из Института автоматики Китайской академии наук. Результаты исследования они опубликовали в издании Nature Medicine.

По мнению специалистов из Китая, именно полосатое тело в головном мозге будет отвечать за биомаркер на шизофрению. Ученые проанализировали показатели 1,1 тысячи испытуемых, у которых выявлена шизофрения, а данные нейровизуализации контрольной группы за период с 2010 по 2015 года. Медики считают, что дисфункцию полосатого тела можно считать эффективным фактором для постановки диагноза. Именно нарушение работы полосатого тела является причиной слабой реакции организма на современные способы лечения шизофрении. Предположительно, дисфункция может быть связана с дофаминергической системой и полигенным генетическим риском развития заболевания.

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Видео и фото: Ang Li et al. / Nature Medicine, 2020