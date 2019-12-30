  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Учёные: собака в доме может спасти от шизофрении
Сегодня, 10:54
22
IRINA_CHALKINA

Учёные: собака в доме может спасти от шизофрении

0 0

В исследовании ученых участие приняли мужчины и женщины в возрасте от 18 до 65 лет.

В воскресенье, 12 января, стало известно о том, что собака в доме может предотвратить у человека психическое расстройство. Об этом заявили учёные Медицинского факультета Университета Джона Хопкинса.

Выяснилось, что у людей, которые завели в первые 12 лет собаку, реже бывает шизофрения и биполярное расстройство. Из-за хвостатых риск психических отклонений снижается на 24%.

Учёные Медицинского факультета Университета Джона Хопкинса исследовали мужчин и женщин в возрасте от 18 до 65 лет, среди которых были люди с шизофренией и биполярным расстройством. А в контрольной группе были исключительно добровольцы.

Ранее мы сообщали о том, что Роспотребнадзор посоветовал петербуржцам снимать очки при разговоре по мобильнику.

Теги: здоровье, мировые новости, общество, собаки
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Общество, Здоровье,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии