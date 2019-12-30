Учёные: собака в доме может спасти от шизофрении

В исследовании ученых участие приняли мужчины и женщины в возрасте от 18 до 65 лет.

В воскресенье, 12 января, стало известно о том, что собака в доме может предотвратить у человека психическое расстройство. Об этом заявили учёные Медицинского факультета Университета Джона Хопкинса.

Выяснилось, что у людей, которые завели в первые 12 лет собаку, реже бывает шизофрения и биполярное расстройство. Из-за хвостатых риск психических отклонений снижается на 24%.

Учёные Медицинского факультета Университета Джона Хопкинса исследовали мужчин и женщин в возрасте от 18 до 65 лет, среди которых были люди с шизофренией и биполярным расстройством. А в контрольной группе были исключительно добровольцы.

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