Роспотребнадзор посоветовал петербуржцам снимать очки при разговоре по мобильнику

Разговаривать по мобильнику нужно не более пары минут.

Медики советуют снимать очки при разговоре по мобильнику. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по городу Петербургу.

Специлисты отметили, что при разговоре необходимо держать телефон на расстоянии от уха, за нижнюю ее часть и вертикально. Кроме того, эксперты советуют сократить время разговора по телефону до двух минут и больше общаться сообщениями. При этом минимальная пауза между вызовами должна составлять не менее 15 минут.

В Роспотребнадзоре заявили, что подносить телефон к голове стоит только после ответа на том конце. Дело в том, что в первые секунды звонка гаджет действует на максимальной мощности, после 10-15 секунд излучаемая мощность падает до минимально допустимого уровня.

Также в ведомстве отметили, что во время вызова необходимо снимать очки. Как оказалось, оправа из металла увеличивает интенсивность электромагнитного поля.

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