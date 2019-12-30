В Росгидромете назвали причину аномально теплой погоды в России

Оказалось, что не сформировался "сибирский максимум".

Глава ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин назвал причину аномально теплой погоды в России. Оказалось, что не сформировалась мощная зона высокого давления или "сибирский максимум". Об этом пишут РИА Новости.

По словам специалиста, обычно в это время максимум образуется над западной и восточной Сибирью, над Красноярским краем и Якутией. Эта зона "держит" теплый воздух, и идет выхолаживание. После холод распространяется на Урал и в центральную Россию.

В этом году все по-другому. Антициклон находится не над Сибирью, а на границе Монголии, над северо-западом Китая, захватывая юг Бурятии и Забайкалья. Поэтому в Бурятии сейчас наблюдается до минус 25-30 градусов. В свою очередь циклоны свободно движутся через Урал и приносят с собой атлантическое тепло. Весь холод идет в Канаду и на Аляску, где морозы доходят до минус 30 градусов. Также холодно в Квебеке, который находится в широте Крыма. Там сейчас до минус 20 градусов мороза. Такая циркуляция воздуха, по словам Варакина, характерна для конца октября-начала ноября, но не для января месяца.

Метеоролог добавил, что теплая погода в России установилась благодаря идеальному стечению обстоятельств. Обширная холодная зона столкнулась с теплым воздухом над Гольфстримом, проникла в Европу, а затем распространилась на Азию, не встретив на своем пути препятствий.

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Видео: YouTube / Timestorm Films