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Аномально теплая зима может погубить посевы зерна в Ленобласти
Сегодня, 20:20
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nadezhda_sib

Аномально теплая зима может погубить посевы зерна в Ленобласти

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Кроме того, сказывается отсутствие снега.

Из-за теплой зимы в Петербурге и Ленобласти могут погибнуть посевы зерна, как следствие — возможное повышение цен на фермерское мясо, крупы и молоко. Об этом сообщил профессор РГГМУ Валерий Малинин "Комсомольской правде в Санкт-Петебурге". 

Аномальная погода может отрицательно сказаться на посевах пшеницы и ржи. Обычно они остаются "зимовать" под снегом, а в этом раз начали прорастать из-за его отсутствия. 

По словам профессора, циклон в Северную столицу пришел с Норвежского моря. 

Завтра, 10 января, в Петербурге ожидается до +1. 

Фото: pixabay.com 

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Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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