Аномально теплая зима может погубить посевы зерна в Ленобласти

Кроме того, сказывается отсутствие снега.

Из-за теплой зимы в Петербурге и Ленобласти могут погибнуть посевы зерна, как следствие — возможное повышение цен на фермерское мясо, крупы и молоко. Об этом сообщил профессор РГГМУ Валерий Малинин "Комсомольской правде в Санкт-Петебурге".

Аномальная погода может отрицательно сказаться на посевах пшеницы и ржи. Обычно они остаются "зимовать" под снегом, а в этом раз начали прорастать из-за его отсутствия.

По словам профессора, циклон в Северную столицу пришел с Норвежского моря.

Завтра, 10 января, в Петербурге ожидается до +1.

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