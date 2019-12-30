В пятницу в Петербурге ожидается "каток" и сухая погода

В пятницу, 10 января, в Петербурге ожидается сильная гололедица. Об этом сообщает ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".
По словам синоптиков, в Северной столице ожидается сухая погода. Температура воздуха упадет до -1 градуса. Ветер будет дуть западный, юго-западный умеренный. Атмосферное давление днем слабо повысится.
МЧС просит горожан соблюдать правила ПДД на дорогах и быть внимательнее.
Ранее мы сообщали о том, что стало известно, куда в Петербурге можно отнести отработавшие праздники ёлки.
Фото:pixabay
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