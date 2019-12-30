Стало известно, куда в Петербурге можно отнести отработавшие праздники ёлки

Новогодние деревья не стоит выбрасывать на помойку: ёлки еще могут послужить делу.

С окончанием новогодних праздников зачастую заканчивают свою службу и главные символы зимних торжеств - ели. Многие россияне выносят хвойные деревья на помойку уже в первый рабочий день года, однако елки еще могут послужить делу после праздников.

Активисты петербургской акции "Ёлки, палки и щепа" рассказали, какая альтернатива путешествию на свалку есть у новогоднего дерева. Елки можно сдать на переработку, после которой они станут подкормкой или подстилкой для животных, живущих в реабилитационном центре "Велес" и конном клубе "Кентаврик". С 9 января еще пушистые или уже осыпавшиеся ели, сосны и пихты принимают по нескольким адресам в Калининском и Красногвардейском районах Петербурга и некоторых других (полный список имеется в группе хвойной акции "ВКонтакте").

Активисты отмечают, что деревья должны быть очищены от игрушек, мишуры, дождиков и какой-либо упаковки. Также на ветках и стволе не должно быть следов клея и краски.

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Фото: pixabay