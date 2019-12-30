Дом Брюллова в Петербурге отдадут под Музей исламской культуры

В советские годы в здании располагались детский сад и районная библиотека.

В четверг, 9 января, стало известно, что Смольный передаст дом Брюллова под Музей исламской культуры. Об этом сообщает вице-губернатор Северной столицы Евгений Елин в ответ на запрос депутата Алексея Ковалева.

Историческое здание находится на Кадетской линии, 21. Известно, что в советские годы в нём располагался детский сад и районная библиотека.

С заявлением о перенесении в дом Брюллова музей исламской культуры ранее выступил генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.

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Фото:citywalls.ru